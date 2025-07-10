Легковушки всмятку: грузовик протаранил 8 машин в Люберцах

Грузовик «МАЗ» столкнулся сразу с 8 автомобилями в Люберцах

Массовая авария с участием грузовика и 8 легковых машин произошла в подмосковных Люберцах. «МАЗ» на полном ходу протаранил автомобили, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ.

ДТП случилось около 11:50 четверга у одного из домов на Красной улице. Водитель большегруза совершил попутное столкновение с 8 автомобилями.

Последствия аварии попали на фото. На кадрах — несколько искореженных машин, вся дорога усыпана их обломками.

При этом никто из участников ДТП за медпомощью не обращался. Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства столкновения.

Накануне грузовой поезд снес внедорожник в столичной Некрасовке, пострадали двое.