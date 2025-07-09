Грузовой поезд снес внедорожник в Некрасовке, пострадали двое

Два человека пострадали при столкновении Nissan с грузовым поездом в Москве

Грузовой поезд столкнулся с автомобилем Nissan X-Trail на 2-й Вольской улице в столичном районе Некрасовка, сообщает «МК: срочные новости» .

Необычное ДТП произошло на железнодорожной ветке, ведущей к промпредприятию. Составы по ней проходят крайне редко.

Двое людей, находившихся во внедорожнике, получили травмы. С ними работают медики.

Ранее в Сети появились кадры страшной аварии в Зарайске. Там BMW выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус, перевозивший детей. Погибли двое.