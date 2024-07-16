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В Зеленограде вернувшегося с СВО вагнеровца оштрафовали из-за нацистской тату

В Зеленограде участника ЧВК «Вагнер», который вернулся с СВО, оштрафовали на 1 тыс. рублей из-за нацистской татуировки, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По данным Lenta.ru, пьяный боец гулял по Новокрюковской улице и показывал людям тату с изображением свастики. Полиция обратила внимание на неадекватное поведение мужчины и составила протокол.

Мужчина отбывал наказание в колонии по уголовной статье, где подписал контракт с ЧВК и отправился в зону спецоперации на Украине.

Ранее 48-летний военнослужащий, участвовавший в СВО на Украине, стрелял в толпу убегающих детей в Волгограде, один ребенок получил сквозное ранение.