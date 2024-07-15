V1.RU: участник СВО стрелял по толпе убегающих детей под Волгоградом

48-летний военнослужащий, участвовавший в СВО на Украине, стрелял в толпу убегающих детей в Волгограде, один ребенок получил сквозное ранение, сообщает V1.RU .

В Волгограде задержали мужчину, расстрелявшего толпу детей 12 июля. ЧП произошло в хуторе Угольском Серафимовичского района.

Дети в возрасте от 9 до 13 лет гуляли по хутору и слушали громко музыку. В какой-то момент они проходили мимо дома, где проживает участник СВО на Украине. Мужчина что-то праздновал вместе с братом и знакомой, а, услышав детей, вышел к ним. Ребята тут же выключили музыку.

Одна из девочек услышала звук перезарядки ружья. Тогда дети побежали, а у ворот соседнего дома остановились и обернулись. Никого не увидев, они спокойно пошли дальше, но услышали выстрелы. Дети тут же упали на землю.

После непрекращающейся стрельбы ребята снова побежали. В результате один мальчик оказался ранен в ногу. Ребенок сейчас находится в больнице.

Стрелок сначала отказывался признавать свою вину, но в итоге во всем сознался. Материалы дела были направлены в прокуратуру.