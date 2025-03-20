В здании IT-компании «Крок» в Москве устроили обыски
Сотрудники силовых структур организовали обыски в офисе IT-фирмы «Крок» в российской столице. Мероприятия проводятся с утра, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в городских службах.
Силовики изучают документацию. Пресс-служба фирмы не стала подтверждать или опровергать сообщения об обысках.
Известно, что компания работает в прежнем режиме и дальше.
«Крок» — бизнес-лаборатория цифрового развития. Компания формирует IT-ландшафты для главных предприятий РФ из всех сфер экономики.
Ранее у нескольких российских футбольных агентов организовали обыски.