У нескольких российских футбольных агентов провели обыски

По словам источника, речь идет об обысках у агента Вадима Шпинева. Он проходит по делу свидетелем.

При этом сам Шпинев рассказал, что находится дома и с ним «все хорошо». Как пишет издания, обыски проходили и у других агентов, в том числе входящих в группу Павла Андреева. В частности, Михаил Чибриков, который работает с Андреевым. Его допросили и отпустили.

Обыски у Шпинева могут быть связаны с трансфером Сергея Бабкина, который в 2023 году был куплен у «Локомотива». Как утверждают источники, сумма сделки составила примерно 60 млн рублей, из которых чуть более половины должны были получить люди, сопровождавшие сделку, а также игрок.

Ранее сообщалось, что Министерство спорта РФ опубликовало заявление по поводу ситуации с биатлонистом Александром Логиновым, у которого итальянская полиция провела обыски.