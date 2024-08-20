В Запорожье ВСУ с дрона ударили по тушившим пожар спасателям

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В городе Каменка-Днепровская ВСУ атаковали спасателей во время тушения пожара

Сотрудники МЧС едва не пострадали во время атаки ВСУ, когда тушили сухую растительность в городе Каменка-Днепровская, угрожавшую жилым домам, сообщает пресс-служба МЧС Запорожской области в Telegram .

Происшествие случилось 20 августа. Сотрудники отделения 33 пожарно-спасательной части ликвидировали возгорание, когда на них беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство.

К счастью, пострадавших среди личного состава МЧС нет. Действия киевского режима привели к повреждению спецтехники.

Ранее в Сети распространилась информация, что якобы над Запорожской областью пролетел Ил-76. В МЧС региона опровергли эти сообщения.