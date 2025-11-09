В Забайкалье в результате ДТП с грузовиком погибли два человека
На федеральной трассе «Амур» в Забайкальском крае при столкновении большегруза и легкового автомобиля погибли 2 человека, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции.
Авария произошла 8 ноября на 226-м километре федеральной автомобильной дороге Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск. В ДТП попали большегруз и Toyota Caldina.
В результате аварии погибли 39-летний водитель и 32-летняя пассажир.
Ранее в ДТП на Ленинградском проспекте в Москве погиб инвалид-колясочник. Он ехал в инвалидном кресле по проезжей части.
