В Забайкалье в результате ДТП с грузовиком погибли два человека Происшествия сегодня в 04:29

На федеральной трассе «Амур» в Забайкальском крае при столкновении большегруза и легкового автомобиля погибли 2 человека, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции.

Авария произошла 8 ноября на 226-м километре федеральной автомобильной дороге Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск. В ДТП попали большегруз и Toyota Caldina. В результате аварии погибли 39-летний водитель и 32-летняя пассажир.