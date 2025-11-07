Движение затруднено из-за массового ДТП на Ленинградском проспекте в Москве
Массовое ДТП с участием нескольких машин произошло рядом с домом 3 строением 1 на Ленинградском проспекте в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте происшествия работают сотрудники городских служб. Причины ДТП выясняют.
Информации о количестве пострадавших пока нет. Движение рядом с местом аварии затруднено на полтора километра.
Ранее маршрутная «Газель» столкнулась с автобусом на Ленинградском шоссе. Шесть человек получили травмы.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.