сегодня в 10:31

6 пассажиров маршрутки пострадали при столкновении с автобусом в Москве

ДТП с участием маршрутной «Газели» и автобуса произошло утром в четверг на Ленинградском шоссе в районе дома 71, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По предварительным данным, около 8:40 водитель «Газели» врезался в автобус, который стоял на остановке общественного транспорта. В результате ДТП травмы получили шесть пассажиров, которые находились в маршрутке.

Все пострадавшие доставлены в медучреждения. Врачи оказывают им необходимую помощь.

На месте аварии работают экстренные службы и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются. Ликвидируются последствия происшествия.

Ранее в Хабаровске столкнулись пассажирский автобус и поезд. В результате травмы получили четыре человека.

