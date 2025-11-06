Пассажирский автобус врезался в поезд в Хабаровске

В Хабаровске столкнулись пассажирский автобус и поезд. В результате травмы получили четыре человека, сообщает ТАСС .

ДТП произошло в 05:44 по московскому времени (12:44 — по местному) на железнодорожном переезде в районе Кола Бельды, 4/3. По предварительным данным, водитель автобуса проехал на запрещающий сигнал. Произошло столкновение с поездом, который подавал вагоны с углем для нужд ТЭЦ-3.

В общественном транспорте, помимо водителя, было три пассажира. Все они доставлены в больницу. Среди пострадавших — один ребенок.

На месте происшествия перекрыли дорогу. Там работают сотрудники Госавтоинспекции. Также на месте происшествия городские спасатели и пожарные МЧС России.

Кроме того, Хабаровская транспортная прокуратура проводит проверку по факту столкновения. Будет дана оценка действиям локомотивной бригады и содержанию переезда.

Ранее 11 человек погибли при столкновении поездов в Индии. Пассажирский состав проехал на красный сигнал светофора и врезался в грузовой локомотив.

