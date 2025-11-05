сегодня в 10:04

11 человек погибли при столкновении поездов в Индии

11 человек погибли и еще 20 получили травмы в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Индии, сообщает ТАСС .

Трагедия произошла 4 ноября в штате Чхаттисгарх в центральной части страны. По предварительным данным, пассажирский поезд ехал со скоростью 60-70 км/ч и проигнорировал красный сигнал светофора.

В результате он врезался в грузовой локомотив, не успев вовремя нажать на тормоза. Удар был крайне мощным — после столкновения пассажирский вагон оказался на крыше товарного состава.

Среди погибших машинист пассажирского поезда. Местные правоохранители проводят расследование.

