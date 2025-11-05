11 человек погибли при столкновении поездов в Индии
11 человек погибли и еще 20 получили травмы в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Индии, сообщает ТАСС.
Трагедия произошла 4 ноября в штате Чхаттисгарх в центральной части страны. По предварительным данным, пассажирский поезд ехал со скоростью 60-70 км/ч и проигнорировал красный сигнал светофора.
В результате он врезался в грузовой локомотив, не успев вовремя нажать на тормоза. Удар был крайне мощным — после столкновения пассажирский вагон оказался на крыше товарного состава.
Среди погибших машинист пассажирского поезда. Местные правоохранители проводят расследование.
Ранее грузовой самолет рухнул в американском Луисвилле. Погибли как минимум семь человек.
