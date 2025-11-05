В результате крушения грузового самолета в США погибли 3 человека
Губернатор Кентукки Энди Бешир заявил, что в результате крушения грузового самолета погибли как минимум 3 человека, 11 пострадали, сообщает РИА Новости.
«Думаю, что число погибших будет расти», — отметил он.
По его словам, некоторые пострадавшие находятся в очень тяжелом состоянии и получают помощь в местных больницах.
Ранее сообщалось, что на борту грузового самолета, потерпевшего крушение в штате Кентукки, находились 3 члена экипажа.
На опубликованных кадрах виден огромный столб дыма после крушения воздушного судна.
Самолет принадлежал компании UPS.
