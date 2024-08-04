В Забайкалье подтопило два населенных пункта
Более ста человек эвакуировали из подтопления в Забайкалье
Более ста человек эвакуировали из подтопленных населенных пунктов в Забайкалье, сообщили в пресс-службе краевого МЧС.
Город Петровск-Забайкальский и посёлок городского типа Орловский были подтоплены после прошедших в регионе ливней.
Спасатели МЧС России эвакуировали более ста человек. Они размещены в пунктах временного пребывания, сказано в сообщении ведомства.
Специалисты министерства откачивали воду из подтопленных домов и производили другие аварийно-восстановительные работы.
Ранее из-за ливней в Приморском крае смыло мост через реку.