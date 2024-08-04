Мост через реку в Приморье обрушился после ливней

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В Приморье после сильных дождей смыло мост

В Ольгинском округе Приморского края после сильных дождей смыло мост через реку Аввакумовка, сообщила глава муниципалитета Екатерина Ванникова.

Сооружение связывало несколько населенных пунктов. Теперь жители не могут добраться до других мест.

«Завтра спасателями будет организована переправа через реку Аввакумовка и будем переправлять людей до восстановления моста», — сообщила чиновница в видеообращении в своем Telegram-канале.

Ранее в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня из-за паводка.