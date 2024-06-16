В Забайкалье кошка чуть не погибла, устроив пожар в квартире

В Забайкальском крае кошка устроила пожар в квартире. Домашнего питомца спасли пожарные, сообщает пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло в городе Нерчинск. Пожарно-спасательные подразделения прибыли на вызов и ликвидировали возгорание в квартире на площади 20 кв. м. После тушения пожара в квартире обнаружили лежащую без сознания кошку. Животное вынесли на улицу и привели в чувство.

Позднее выяснилось, что пока хозяев не было дома кошка перегрызла электропроводку. Причиной возгорания в квартире стало короткое замыкание.

МЧС рекомендует россиянам убирать провода, чтобы домашние животные не могли до них добраться.

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