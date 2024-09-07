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В Воронежской области произошел пожар с детонацией после падения беспилотника

Детонация взрывоопасных предметов началась из-за пожара после падения БПЛА в Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале .

"Дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Острогожском районе был обнаружен и подавлен беспилотный летательный аппарат", — написал он.

Среди людей, по предварительной информации, никто не пострадал.

В результате падения беспилотника произошел пожар, который перешел на взрывоопасные предметы, после чего возникал детонация, уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что на территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников.