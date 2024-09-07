В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников
На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.
Местных жителей просят сохранять спокойствие.
«Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — сообщил губернатор.
Ранее на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность.