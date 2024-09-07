В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников

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На территории Воронежской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале .

«Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал он.

Местных жителей просят сохранять спокойствие.

«Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — сообщил губернатор.

Ранее на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность.