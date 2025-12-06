В Воронежской области обломки беспилотника повредили линию электропередач

Средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в пригороде Воронежа. При падении обломков повреждена линия электропередач, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

По предварительной информации, никто не пострадал.

«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — отметил Гусев.

Ранее сообщалось, что из-за удара украинских беспилотников по Темрюку в Краснодарском крае началось возгорание. Были повреждены элементы инфраструктуры.

