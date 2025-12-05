Атака БПЛА на порт Темрюка вызвала пожар и повредила инфраструктуру
Портовая инфраструктура в Темрюке получила повреждения после атаки БПЛА
В результате удара украинских беспилотников по портовым объектам в Темрюке произошло возгорание и повреждение элементов инфраструктуры, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
Для тушения пожара привлечены 32 специалиста МЧС и 8 единиц техники. На месте работают все оперативные службы.
Согласно предварительной информации, жертв и пострадавших удалось избежать.