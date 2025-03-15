В Воронежской области два брата 7 лет насиловали маленькую сестру

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Baza: в Боброве двух братьев подозревают в систематическом изнасиловании сестры

В Воронежской области задержали двух братьев, которых подозревают в систематическом изнасиловании несовершеннолетней сестры. Возбуждено уголовное дело, сообщает Baza .

Инцидент произошел в Боброве. Согласно материалам следствия, с 2017 по 2024 годы 22-летний Александр и 20-летний Виталий систематически насиловали 14-летнюю сестру в собственном доме. При этом насильники избивали и угрожали пострадавшей.

Правоохранительные органы задержали подозреваемых. В отношении братьев возбудили уголовное дело по статье 131 УК РФ (изнасилование) и статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее в Липецкой области 39-летний мужчина несколько лет насиловал свою несовершеннолетнюю дочь. В результате 11-летняя девочка забеременела.