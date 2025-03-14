11-летняя девочка забеременела от отца в Липецкой области

В Липецкой области 39-летний мужчина несколько лет насиловал свою дочь. В результате 11-летняя девочка забеременела, сообщает MK.Ru .

Происшествие случилось в Задонском районе. По данным следствия, с 2022-го по 2024 год мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери. В итоге девочка забеременела, но беременность оказалась замерзшей. Медики провели процедуру ее прерывания.

Отец не признавался в содеянном. По словам мужчины, его оговорили. Несмотря на это, суд признал жителя Задонского района виновным.

Извращенца приговорили к 21 году лишения свободы. Отбывать наказание он должен будет в колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить девочке компенсацию 1 млн руб.

Ранее мужчина попытался изнасиловать 8-летнюю девочку в московской гостинице. Он незаконно проник в номер, где был ребенок.