Мужчина попытался изнасиловать девочку в московской гостинице

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В московской гостинице на улице космонавтов ранее судимый мужчина пытался изнасиловать восьмилетнюю девочку. Он незаконно проник в номер, где был ребенок, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по городу Москве.

Инцидент произошел 27 февраля. Преступник был пьян, когда решил проникнуть в гостиничный номер к девочке. Он закрыл за собой дверь и ограничил возможности передвижения ребенка. Довести дело до конца ему не позволили третьи лица. Кто именно заступился за девочку, неизвестно.

Следователи возбудили уголовное дело сразу по трем статьям УК РФ — иные действия сексуального характера, покушение на действия сексуального характера, незаконное лишение свободы и нарушение неприкосновенности жилища.

Мужчину задержали, с ним провели следственные действия и предъявили обвинение. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали 26-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании и жестоком убийстве соседки. Он признался в совершении преступления.