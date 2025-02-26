В Петербурге мужчина изнасиловал и задушил матрасом соседку

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали 26-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании и жестоком убийстве соседки. Он признался в совершении преступления, сообщает Mk.ru .

Тело убитой было обнаружено в квартире жилого дома на 2-й Комсомольской улице. Предварительно, женщину изнасиловали и задушили матрасом.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали в Ломоносове. При себе у него находились куртка и ювелирные украшения, принадлежащие убитой женщине. Задержанный уже был неоднократно судим за тяжкие преступления, в том числе убийство и разбой. В ходе допроса мужчина признался в совершении преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Петербурге 30-летний наркоман секс-игрушкой изнасиловал 7-летнюю дочь своей сожительницы. О странных действиях мужчины женщине рассказал ее старший ребенок.