Петербургский Следком расследует сексуальное преступление против ребенка
Наркоман изнасиловал 7-летнюю дочь сожительницы секс-игрушкой
Наркоман в Санкт-Петербурге изнасиловал 7-летнюю дочь своей сожительницы секс-игрушкой, сообщает Telegram-канал «78».
Ранее судимый 30-летний петербуржец под веществами находился с тремя детьми своей сожительницы. Старший ребенок позвонил матери из-за странных действий мужчины.
Женщина вызвала полицию. По предварительной информации, произошло изнасилование интимной игрушкой. Девочку госпитализировали, Следком возбудил уголовное дело.
Ранее в Брянской области поймали педофила, который за один день надругался над двумя детьми.