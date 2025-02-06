Петербургский Следком расследует сексуальное преступление против ребенка

Наркоман в Санкт-Петербурге изнасиловал 7-летнюю дочь своей сожительницы секс-игрушкой, сообщает Telegram-канал «78» .

Ранее судимый 30-летний петербуржец под веществами находился с тремя детьми своей сожительницы. Старший ребенок позвонил матери из-за странных действий мужчины.

Женщина вызвала полицию. По предварительной информации, произошло изнасилование интимной игрушкой. Девочку госпитализировали, Следком возбудил уголовное дело.

Ранее в Брянской области поймали педофила, который за один день надругался над двумя детьми.