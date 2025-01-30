Педофилу, нападавшему на девочек в Орехове-Зуеве, предъявили обвинения

34-летнему уроженцу Брянской области, нападавшему на девочек в Орехове-Зуеве, предъявили обвинение в совершении преступлений против половой неприкосновенности двух детей, сообщается на сайте ГСУ СК России по Московской области.

По данным следствия, в январе 2025 года мужчина поймал девочку и привел ее в заброшенное здание. Там он совершил в отношении ребенка насильственные действия сексуального характера.

Позже в этом же здании он изнасиловал и совершил другие действия развратного характера в отношении другой несовершеннолетней.

Педофила задержали. Следователи провели допросы, осмотры. Фигуранту предъявлено обвинение по трем статьям: «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера», «Развратные действия».

Расследование дела продолжается.

Ранее сообщалось, что все жертвы педофила — школьницы 11-14 лет. Задержанный мужчина в прошлом уже был судим.