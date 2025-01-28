Серийного педофила поймали в Подмосковье

В подмосковном Орехово-Зуеве поймали 34-летнего педофила, который нападал на девочек 11-14 лет и совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. На счету злоумышленника четыре доказанных жертвы, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что мужчина начал выслеживать девочек и нападать на них летом 2024 года и продолжил совершать преступления до новогодних праздников. Одну из девочек он поймал днем в сквере имени Барышникова. Педофил скрутил школьницу и изнасиловал в кустах.

В настоящее время в отношении него возбудили уголовное дело сразу по трем статьям: «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Развратные действия» в отношении подростков.

В прошлом мужчину уже судили, но за кражи и грабежи. После освобождения он продолжил преступную деятельность на территории Орехово-Зуева. Он втирался в доверие к старикам, затем присваивал себе их имущество. При задержании все лицо мужчины было в синяках. Предполагается, что его избили местные жители.

Осенью 2024 года в Ярославской области за насилие над детьми задержали многодетного отца. По версии следствия, мужчина вступал в интимную связь с несовершеннолетними четырьмя дочерями.