В Воронеже после уничтожения беспилотника загорелось предприятие

Системы РЭБ и ПВО подавили украинский беспилотник, при падении он повредил предприятие, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Уточняется, что БПЛА был самолетного типа. Устройство при взрыве нанесло урон промпредприятию.

«Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб. Туда же выехали представители правительства региона и администрации города», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее в области был объявлен режим опасности атаки БПЛА. Тревога до сих пор не отменена.