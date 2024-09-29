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В Вологодской области 11-летний мальчик утонул в аквапарке

Ребенок утонул в аквапарке в Вологодской области. Ему было 11 лет, сообщает пресс-служба СК РФ .

Мальчик отдыхал в аквапарке со своими родителями. Где они были в момент смерти ребенка, не уточняется.

По данному факту Следком возбудил уголовное дело. Речь идет о статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования данного уголовного дела.

Ранее Бастрыкин поручил доложить о проверке блогера, унижающего пенсионеров. Он снимал видеозаписи с унижением и избиением пожилых женщин.