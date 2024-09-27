Бастрыкин поручил доложить о проверке блогера, унижающего пенсионеров на видео

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил доложить ему о проверке блогера Георгия Дзугкоева, который унижает пенсионеров, снимает это на видео и публикует контент в Сети, сообщает Информационный центр СК РФ .

В Москве и Краснодарском крае блогер снимал видеозаписи с унижением и избиением пожилых женщин. На одном из роликов он якобы заигрывает с пенсионеркой по имени Роза, а потом бьет ее по лицу и называет «мразью».

Следователи Москвы и Краснодарского края организовали проверку. Бастрыкин поручил доложить о ее результатах.

Ранее в СИЗО отправили таджикского блогера Джумабоя. В одном из видео он говорил, что все россиянки — «Наташки», которые «будут наши». Предположительно, его обвиняют в разжигании межнациональной розни.