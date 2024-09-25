Называвшего россиянок «Наташками» блогера Джумабоя отправили в СИЗО

Блогер Джумабой, который в одном из видео говорил, что все россиянки — «Наташки», которые «будут наши», отправлен в СИЗО. Его, предположительно, обвиняют в разжигании межнациональной розни, сообщает Mash .

Настоящее имя скандально известного блогера — Салмон Раджабзода. Он обрел известность только лишь из-за резонансного видео с высказываниями о русских девушках.

Ролик посмотрели сотрудники правоохранительных органов и открыли дело. Блогер пребывает под следствием с января 2024 года.

До этого Джумабоя отправляли под домашний арест. Однако затем вернули в СИЗО, поскольку возникло подозрение, что мужчина может сбежать на родину.

Джумабоя могут оштрафовать на сумму от 300 до 600 тыс. рублей. Либо его могут посадить на срок от трех до шести лет по статье 282 УК РФ — «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Ранее сообщалось, что ролик Джумабой, предположительно, снял до 9 декабря 2023 года. Дело находилось на контроле главы Следкома Александра Бастрыкина.