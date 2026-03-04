В Волгоградской области пострадали 5 человек в результате атаки БПЛА

В результате атаки БПЛА на Волгоградскую область, пострадали 5 человек, БПЛА попал по многоквартирному дому, сообщил глава региона Андрей Бочаров в Telegram-канале .

«Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь», — сообщил он.

Отмечается, что в Среднеахтубинском районе зафиксировано попадание в 3 частных домовладения, а в Ворошиловском районе — падение БПЛА в нежилой зоне. В Тракторозаводском районе атакована квартира в многоквартирном доме по адресу Батова, 6. Кроме того, выбиты стекла в соседних квартирах и близлежащих домах.

Ранее мирная жительница получила баротравму в результате удара дрона ВСУ в городе Грайворон Белгородской области.

