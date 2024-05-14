В Волгограде отец с мачехой использовали 5-летнего сына вместо пепельницы
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Волгоградские следователи возбудили уголовное тело по факту жестокого обращения с пятилетним мальчиком, об которого отец и мачеха тушили окурки и жестоко избивали его, пишет V1.RU.
По данным следствия, семья жила в Тракторозаводском районе Волгограда. Отец ребенка вместе с мачехой издевались над ним на протяжении двух лет до момента, пока об этом узнали правоохранительные органы.
«Отец и мачеха малолетнего мальчика, находясь по месту своего жительства в одной из квартир дома № 6 по улице Быкова, избивали ребенка, причиняя ему не только физическую боль, но и психические страдания», — сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Дарья Буянова.
В ходе медицинского осмотра, на теле ребенка нашли многочисленные синяки, ссадины и ожоги от сигарет. Пятилетнего мальчика оперативно изъяли из семьи и поместили в соццентр, где оказывают всю необходимую помощь.
Мачеха ребенка уже признала свою вину и раскаялась, а как ведет себя отец мальчика — не уточняется. Сторона обвинения намерена обратиться в суд с ходатайством об аресте родителей малолетнего волгоградца на время расследования уголовного дела.
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