В Москве отец жестоко избил сына ложкой для обуви и пытался выдавить ему глаз

В Савеловском районе Москвы пьяный отец жестоко избил 17-летнего сына ложкой для обуви. Затем разъяренный мужчина схватил парня за шею и попытался выдавить ему глаз, сообщает SHOT .

1 мая отец семейства употребил алкоголь и вернулся домой поздно ночью. Сын вышел на шум и сделал замечание пьяному мужчине, что вывело его из себя.

Отец схватил металлическую ложку для обуви и стал жестоко избивать подростка. Остановился он только тогда, когда сломал парню голень. Затем мужчина схватил сына руками и стал выдавливать ему глаз.

Крики и шум услышала мать. Испуганная женщина оттащила сына от пьяного отца. Школьник отправился спать, но на утро ему стало совсем плохо. Парня отвезли в больницу, где диагностировали у него множественные ушибы, перелом голени и травму глаза.

Полиция начала проверку семьи. Известно, что у пострадавшего подростка есть еще младшая сестра.

Полицейские Подмосковья разбираются в обстоятельствах избиения 13-летней девочки. Ребенка несколько раз ударила местная жительница, а затем она скрылась в неизвестном направлении.