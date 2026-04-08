В ужасе бегала по пляжу: китаянка загорелась во время исполнения танца «в огне»

сегодня в 14:19

Женщина в Китае загорелась во время танца

Китаянка едва не сгорела заживо во время исполнения танца «в огне». В какой-то момент пламя охватило все ее тело, женщина в ужасе побежала к воде, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Sun.

Танцовщица исполняла номер на песке внутри огненного кольца. За ее танцем наблюдало множество зрителей. Они смотрели, как девушка кружилась.

Внезапно что-то пошло не по плану — огонь перебрался на одежду китаянки. Вскоре он охватил ее тело и распущенные волосы.

Женщина пришла в ужас и стала бегать по пляжу, чтобы потушить огонь. К счастью, мероприятие проходило рядом с рекой. Охваченная огнем танцовщица потушила себя, бросившись в воду.

После этого ее госпитализировали. К счастью, женщине удалось избежать сильных ожогов.

Ранее в Челябинской области 9-летний мальчик нашел на улице петарду и решил поджечь. Она сдетонировала прямо в его руке.

