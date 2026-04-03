9-летнему школьнику в Копейске разорвало руку во время игры с петардой

В Челябинской области 9-летний мальчик нашел на улице петарду и решил поджечь. Она сдетонировала прямо в его руке, сообщает URA.RU .

Инцидент произошел в Копейске недалеко от школы. Ребенок увидел на улице петарду и решил поиграть с ней. Он поджег пиротехнику, после чего та рванула прямо у него в руке.

По словам очевидцев, на месте произошел громкий хлопок. Затем туда оперативно прибыли несколько машин скорой помощи.

Ребенок получил тяжелые травмы, его госпитализировали. Предварительно, ему разорвало руку.

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. Они устанавливают обстоятельства происшествия. Проводится проверка.

Ранее в Тюмени возле школы игры школьника с петардой закончились плачевно. Опасная игрушка взорвалась в руках у мальчика.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.