Рука в ужасном состоянии: в Тюмени игры школьника с петардой закончились плачевно

В Тюмени возле школы № 43 игры школьника с петардой закончились плачевно. Опасная игрушка взорвалась в руках у мальчика, сообщает 72.RU .

«Рука в ужасном состоянии, попало еще и в глаза. Хорошо, что прикрыл, и небольшие ожоги вокруг», — пишут очевидцы в Сети.

Скорая приехала на место происшествия уже через 11 минут. Школьнику оказали первую помощь и доставили в местную больницу. Состояние ребенка оценили как средней тяжести.

Ранее в Москве подросток получил травмы в результате неосторожного обращения с петардами. Компания купила фейерверки и решила испытать их на месте. В процессе петарда прилетела прямо в лицо одному из парней. Он получил серьезные ожоги.

