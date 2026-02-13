Хлопок в лицо: в Москве игры с петардами закончилась для подростка больницей

сегодня в 16:15

В Москве подросток попал в больницу после хлопка петарды в лицо

В Москве подросток получил травмы в результате неосторожного обращения с петардами, сообщает « МК: срочные новости ».

Инцидент произошел вечером 12 февраля у торгового центра «Принц Плаза» на Профсоюзной улице. Компания подростков купила фейерверки и решила испытать их на месте.

В процессе петарда прилетела прямо в лицо одному из парней. Он получил серьезные ожоги.

В результате произошедшего пострадавшего госпитализировали.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.