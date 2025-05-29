В Узбекистане осудили экс-бойца ЧВК «Вагнер» за наемничество на Украине

Янгиюльский городской суд по уголовным делам Узбекистана приговорил к пяти годам и одному месяцу тюрьмы 50-летнего местного жителя, который вступил в ряды ЧВК «Вагнер» и участвовал в специальной военной операции, сообщает РИА Новости .

Согласно данным суда, в сентябре 2022 года житель Янгиюля приехал в РФ за заработки. Через некоторое время мужчина прошел курс военной подготовки и заключил контракт с ЧВК «Вагнер», в составе которого принимал участие в СВО на стороне России. В ходе боевых действий мужчина дважды был ранен.

В марте 2023 года местный житель вернулся на родину, где в феврале текущего год был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в хранении наркотиков.

Суд признал местного жителя виновным по ч. 1 ст. 154 УК Узбекистана (наемничество) и ч. 1. ст. 276 УК Узбекистана (незаконное хранение наркотических средств). Отбывать наказание экс-боец ЧВК «Вагнер» будет в колонии общего режима.

Ранее в Красноярском крае двух бывших участников ЧВК «Вагнер» осудили на 5,5 лет колонии за фейки о ВС РФ в интервью изданию Gulagu.net.