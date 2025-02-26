Бывших вагнеровцев приговорили к 5,5 годам колонии за интервью Gulagu.net

В Красноярском крае двух бывших участников ЧВК «Вагнер» осудили на 5,5 лет колонии за фейки о ВС РФ в интервью Gulagu.net, сообщает « Осторожно, новости ».

Минусинский городской суд признал Максима Зеленова и Алексея Чернявского виновными по ч. 2 ст. 207.3 УК.

Согласно материалам дела, мужчины отбывали срок в колонии, но в ноябре 2022 года заключили контракт с ЧВК «Вагнер». Их привезли в тренировочный лагерь, откуда Зеленов и Чернявский сбежали. Они стали жить на территории ЛНР.

В сентябре 2023 года мужчины дали интервью проекту Gulagu.net. В ходе него Зеленов и Чернявский заявили, что якобы принимали участие в убийстве мирного населения по приказу командования.

Следствие считает, что за предоставление этих ложных сведений мужчинам пообещали по 50 тыс. рублей и помощь в выезде за границу.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин* внесен в реестр иноагентов, в марте 2024 года на него завели дело об оправдании терроризма. Он объявлен в международный розыск.

*Включен в список иностранных агентов в РФ