В Узбекистане около 10 человек несколько дней насиловали школьницу

В узбекском городе Навои школьница пришла к другу в парк аттракционов, откуда ее похитили и насиловали несколько дней около 10 человек, пишет MK.RU .

Предварительно установлено, что школьница пришла в парк аттракционов, где работал ее приятель. Мужчина заманил ее в подвал, где надругался над ней, затем пригласил в помещение троих знакомых, которые изнасиловали девушку.

После этого школьницу увезли в неизвестном направлении, где удерживали несколько дней, подвергая регулярному сексуальному насилию. Известно, что в преступлении участвовали до 10 человек.

Шестерых злоумышленников уже задержали. Им вынесли обвинения, однако какие именно, не уточняется.

Ранее сообщалось, что трое граждан Узбекистана напали на сотрудницу «Матч ТВ» и изнасиловали ее. Происшествие случилось рядом с «Останкино».