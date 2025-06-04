В Ульяновской области родители оставили малыша одного в машине, а она загорелась

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В Ульяновской области машина загорелась, когда в ней спал четырехлетний мальчик

В ульяновском селе Арбузовка загорелась машина, в которой находился четырехлетний ребенок. Его оставили в авто одного. Спасти малыша удалось очевидцам, сообщает пресс-служба МЧС РФ .

По предварительным данным, мальчик спал в припаркованном авто. Неожиданно в машине начался пожар. Ее охватил огонь, а ребенок оказался в смертельной ловушке.

На помощь пришли очевидцы. Они с помощью огнетушителей потушили огонь и вызволили малыша. Ребенок пострадал, его доставили в больницу.

Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

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