Российское судно загорелось в Японском море: экипаж спасен

Утром 3 июля в возгорание началось около 6:40 по местному времени в 250 милях южнее Владивостока. Экипаж из 17 россиян оперативно эвакуировался на двух спасательных плотах.

Сигнал бедствия получил транспортный рефрижератор «Остров Ионы». Все моряки были благополучно подняты на борт спасательного судна

Судно, зарегистрированное в порту Корсаков (Сахалин) и принадлежащее компании «ДВ-флот», сохраняет плавучесть несмотря на повреждения. По предварительным данным, среди членов экипажа нет пострадавших. В настоящее время спасенные моряки направляются в южнокорейский порт Пусан.

Судовладелец примет решение о судьбе поврежденного судна, в то время как компетентные органы уже начали расследование причин возгорания. Ранее аналогичный пожар произошел на траулере «Восток-1» в Охотском море.