В Ульяновске задержали мужчину, зарезавшего жену и двух дочерей

В Ульяновске задержали подозреваемого в убийстве женщины и двух ее дочерей

Следователи задержали подозреваемого в в убийстве 27-летней жительницы Ульяновска и двух ее дочерей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ульяновской области.

Трагедия произошла в квартире многоэтажки на Киевском бульваре в Заволжском районе. По предварительным данным, в среду 25-летний глава семейства зарезал свою супругу и двух пятилетних дочерей. Затем мужчина нанес себе резанные раны предплечий. Окровавленные тела снохи и внучек обнаружила мать подозреваемого.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). После оказания медпомощи подозреваемого доставили к следователям на допрос.

В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают мотив подозреваемого и обстоятельства тройного убийства.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.