Бабушка нашла окровавленные тела: мать с двумя детьми зарезали на Урале

сегодня в 16:12

Мать с двумя детьми зарезали в квартире в Ульяновске

В Ульяновске бабушка хотела навестить внучек, но нашла в квартире окровавленные тела 27-летней невестки и девочек, сообщает Baza .

Трагедия произошла в квартире на Киевском бульваре, девочкам было около 5 лет.

На месте убийства сейчас работают следователи-криминалисты. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

В жестоком убийстве подозревают главу семейства Ильмира М. Предварительно, мужчина после трагедии пытался свести счеты с жизнью. Он лежит в больнице.

Отец семейства открыл дверь с окровавленными руками. Сначала мужчина сказал, что на семью напали неизвестные, а он пытался их защитить.

