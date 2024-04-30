В Улан-Удэ из-за обрыва высоковольтных проводов бушуют сразу 5 пожаров
Пожары в Улан-Удэ начались из-за обрыва высоковольтных проводов. Осложняет ситуацию ураганный ветер, сообщает РЕН ТВ.
В настоящее время огонь уже перебрался на жилые дома, поэтому продолжается эвакуация жителей. На местах пожаров работают экстренные службы.
Глава республики Алексей Цыденов отметил, что в майские праздники стоит воздержаться от шашлыков и сжигания мусора.
Так, огонь уже перекинулся на СНТ «Кирпичник», поселение «Дабатуйское» Заиграевского района. Всего загорелись 21 строение, дачные дома и надворные постройки.
Площадь пожара в Бурятии увеличилась до 10 тысяч квадратов. Информации о пострадавших пока нет. Возгорание было локализовано.
Ранее в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ загорелись придомовые постройки и жилые дома, а также началась эвакуация людей.
Пожар в микрорайоне Бурвод на окраине города начался из-за ураганного ветра. Были зафиксированы повреждения заборов, кровли, рекламных щитов, а также