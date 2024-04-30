В Улан-Удэ из-за обрыва высоковольтных проводов бушуют сразу 5 пожаров

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В настоящее время огонь уже перебрался на жилые дома, поэтому продолжается эвакуация жителей. На местах пожаров работают экстренные службы.

Глава республики Алексей Цыденов отметил, что в майские праздники стоит воздержаться от шашлыков и сжигания мусора.

Так, огонь уже перекинулся на СНТ «Кирпичник», поселение «Дабатуйское» Заиграевского района. Всего загорелись 21 строение, дачные дома и надворные постройки.

Площадь пожара в Бурятии увеличилась до 10 тысяч квадратов. Информации о пострадавших пока нет. Возгорание было локализовано.

Ранее в микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ загорелись придомовые постройки и жилые дома, а также началась эвакуация людей.

Пожар в микрорайоне Бурвод на окраине города начался из-за ураганного ветра. Были зафиксированы повреждения заборов, кровли, рекламных щитов, а также