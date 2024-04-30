сегодня в 20:08

Пожар в Улан-Удэ охватил более 20 жилых домов

В микрорайоне Бурвод в Улан-Удэ загорелись придомовые постройки и жилые дома, а также началась эвакуация людей, сообщает SHOT.

Пожар в микрорайоне Бурвод на окраине города начался из-за ураганного ветра. Были зафиксированы повреждения заборов, кровли, рекламных щитов, а также остановок.

Продолжается эвакуация жителей. Для них специалисты организовали пункты временного размещения. Жителей попросили воздержаться от шашлыков и сжигания мусора из-за сильных ветров.

Площадь пожара достигла 10 тыс. кв. метров. Открытое горение зафиксировано на площади 500 кв. метров. Огонь охватил уже 20 домов и хозяйственных построек.

МЧС России наращивает силы и средства. На месте работают более 70 человек и 19 единиц техники.