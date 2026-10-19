В Ступине проводят выездную вакцинацию против гриппа и пневмококка

Мобильные бригады Ступинской клинической больницы проводят плановую вакцинацию против гриппа и пневмококковой инфекции на предприятиях и в организациях округа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Сотрудники Ступинской клинической больницы делают прививки на выезде в рамках Национального календаря профилактических прививок. Мобильные пункты оснащены специальными холодильниками для хранения вакцин.

В министерстве напомнили, что грипп и пневмококковая инфекция могут приводить к тяжелым последствиям. Среди возможных заболеваний и осложнений ведомство перечислило воспаление легких, менингит, заражение крови, отит, острые респираторные заболевания, поражения сердца и суставов.

Инфекции могут затронуть людей любого возраста — от младенцев до пожилых. В сообщении отдельно отмечена уязвимость людей трудоспособного возраста и беременных женщин. Ученые выделяют более 90 видов пневмококка, а вирусы гриппа постоянно меняются.

Минздрав назвал профилактические прививки надежным средством защиты от тяжелых последствий инфекций. Перед вакцинацией рекомендуется получить консультацию врача — аллерголога-иммунолога, обсудить необходимость прививки с учетом состояния здоровья, изучить сведения о вакцинах и противопоказаниях.

Привиться можно в поликлинике по месту жительства, городском центре вакцинопрофилактики, а также по месту работы или учебы во время выезда мобильной бригады. В крупных городах также работают мобильные прививочные пункты.

В ведомстве подчеркнули, что снижение распространенности инфекции благодаря вакцинопрофилактике не означает, что прививки от нее больше не нужны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.