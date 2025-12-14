В украинском Днепре прозвучали новые взрывы

сегодня в 18:40

Взрыв прозвучал 14 декабря в украинском Днепре. Там работает воздушная тревога, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Ее также объявили в Харьковской, Сумской и Черниговской области. Во всех трех украинских регионах предупредили о воздушной опасности.

Пресс-служба Минобороны РФ атаки не подтверждала.

13 декабря сообщалось, что большая часть украинской Одессы осталась без тепло- и водоснабжения. Там ночью и утром раздавались взрывы.

