сегодня в 12:01

Почти вся украинская Одесса лишилась тепла и воды

Большая часть украинской Одессы осталась без тепло- и водоснабжения. Там ночью и утром слышали взрывы, рассказал начальник городской военной администрации Сергей Лисак, сообщает РБК .

Объекты энергетической инфраструктуры в Одессе оказались без электричества. В связи с этим в большей части города нет тепло- и водоснабжения.

Тепло и воду не подают на 14 улицах в четырех районах Одессы. Речь идет о Пересыпском, Приморском, Хаджибейском и Киевском.

Ночью 13 декабря сообщалось, что взрывы прозвучали в Одессе, Днепре, Харькове и Николаеве. Из-за ударов случились массовые отключения электричества.

